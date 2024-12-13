Diundi Lebih Awal, Selamat Kepada Para Pemenang Tabungan Dahsyat Berhadiah ke-5

JAKARTA - Berbeda dari periode-periode sebelumnya, kali ini PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (IBHIT) melaksanakan pengundian Tabungan Dahsyat Berhadiah lebih awal pada Kamis (12/12/24). Meskipun begitu, total pemenang pada periode kali ini tetap sama dengan periode-periode sebelumnya yang berjumlah 12 nasabah.

Pada undian ke-5 kali ini terdapat 2.802 nasabah yang berhasil menjaga rata-rata saldo tabungannya selama periode November 2024. Untuk informasi lebih lanjut terkait nama-nama pemenang dan mekanisme pemberian hadiah, seluruh nasabah dapat mengakses link berikut bit.ly/PemenangDahsyatNov24.

Pada kesempatan tersebut, Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank menyampaikan apresiasinya atas antusiasme nasabah dalam mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah.

“Selamat kepada 12 nasabah yang terpilih melalui undian yang telah kita saksikan bersama tadi. Untuk Bapak-Ibu nasabah yang belum terpilih pada periode kali ini jangan berkecil hati, karena undian Tabungan Dahsyat Berhadiah akan dilangsungkan rutin setiap bulannya hingga Januari 2025 mendatang. Jadi, jangan lupa untuk terus tingkatkan saldo tabungan untuk kesempatan menang yang lebih besar. Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank, nabung aman hadiah berlimpah!,” ungkap Rita.

Dengan telah dilaksanakannya pengundian ke-5 kali ini, maka program Tabungan Dahsyat Berhadiah menyisakan 1 undian lagi yang akan dilaksanakan pada Januari 2025. Yang menjadi istimewa adalah, pada undian ke-6 nanti MNC Bank akan menyerahkan grand prize berupa 1 unit mobil Toyota Fortuner dan 1 unit mobil Hyundai Stargazer, berbarengan dengan 4 jenis hadiah regular lainnya berupa uang tunai total ratusan juta rupiah, smartphone, dan voucher hotel berbintang.

Tunggu apalagi? Jangan lewatikan kesempatan yang tersisa kali ini untuk mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah MNC Bank! Segera daftarkan diri Kamu melalui MotionBank dan penuhi kententuan berikut: