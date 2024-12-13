Daftar Terbaru 50 Orang Terkaya Indonesia 2024

JAKARTA - Harta kekayaan orang Indonesia tercatat USD263 miliar atau setara Rp4.170 triliun (kurs Rp16.023 per USD) atau meningkat dibandingkan tahun lalu USD252 miliar. Kekayaan tersebut meningkat karena pertumbuhan ekonomi dan naiknya indeks saham hingga 3% di tahun ini.

Melansir Forbes, Jumat (13/12/2024), berikut daftar 50 orang terkaya Indonesia

1. R Budi dan Michael Hartono kekayaan USD50,3 miliar atau setara Rp805,9 triliun.

2. Prajogo Pangestu kekayaan USD32,5 miliar atau setara Rp517, 5 triliun.

3. Low Tuck Kwong kekayaan USD27 miliar atau setara Rp432,6 triliun.

4. Widjaja family kekayaan USD18,9 miliar atau setara Rp293,2 triliun.

5. Anthoni Salim kekayaan USD12,8 miliar atau setara Rp205,1 triliun.

6. Sri Prakash Lohia kekayaan USD8,7 miliar atau setara Rp139,4 triliun.

7. Agoes Projosasmito kekayaan USD7 miliar atau setara Rp112,1 triliun.

8. Tahir kekayaan USD5,3 atau setara Rp84,9 triliun

9. Chairul Tanjung kekayaan USD5,2 miliar atau setara Rp83,3 triliun.

10. Dewi Kam kekayaan USD4,8 miliar atau setara Rp76,9 triliun.

11. Jogi Hendra Atmadja kekayaan USD4,4 miliar.

12. Djoko Susanto kekayaan USD4,3 miliar.

13. Bachtiar Karim kekayaan USD4,1 miliar.

14. Setiawan family kekayaan USD4,05 miliar.

15. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono kekayaan USD4 miliar.

16. Theodore Rachmat kekayaan USD3,9 miliar.

17. Garibaldi Thohir kekayaan USD3,8 miliar.

18. Martua Sitorus kekayaan USD3,6 miliar.

19. Sukanto Tanoto kekayaan USD3,4 miliar.

20. Wijono & Hermanto Tanoko kekayaan USD3,3 miliar.

21. Hilmi Panigoro kekayaan USD3,25 miliar.

22. Alexander Ramlie kekayaan USD3,2 miliar.

23. Susilo Wonowidjojo kekayaan USD2,9 miliar.

24. Ciliandra Fangiono kekayaan USD2,4 miliar.

25. Mochtar Riady kekayaan USD2,25 miliar.