Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos PKH dan BPNT Desember 2024 Kapan Cair di Kantor Pos?

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |00:37 WIB
Bansos PKH dan BPNT Desember 2024 Kapan Cair di Kantor Pos?
Bansos PHK dan BPNT Desember 2024 Kapan Cair di Kantor Pos? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Bansos PKH dan BPNT Desember 2024 kapan cair di kantor pos? Program bansos PKH dan BPNT 2024 semakin ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya mereka yang merasakan dampak dari kondisi ekonomi saat ini.

Pencairan bantuan sosial untuk bulan Desember 2024 telah dimulai melalui dua jalur utama, yaitu Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Pemerintah telah mengumumkan bahwa penyaluran bansos di Kantor Pos akan dimulai pada minggu kedua pada bulan Desember, dan dana bantuan harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bagi KPM yang bantuannya disalurkan melalui Himbara, bantuan sudah dapat digunakan karena telah masuk ke rekening. Yang melalui PT Pos akan cair pada minggu ketiga Desember. Kami mengingatkan agar bantuan digunakan secara bijak," ujar Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Faisal, dikutip dari Antara, Jumat (13/12/2024).

Mekanisme Penyaluran

PT Pos Indonesia menyediakan tiga mekanisme dalam menyalurkan bantuan sosial, yaitu:

1. Pengambilan langsung di kantor pos.

2. Pengiriman langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

3. Pengiriman melalui komunitas untuk daerah terpencil atau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Bansos PHK

Program Keluarga Harapan (PKH) menyalurkan bantuan untuk Tahap III (Juli-September) dan Tahap IV (Oktober-Desember) dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan:

- Ibu hamil: Rp750 ribu per tahap.

- Anak usia 0-6 tahun: Rp750 ribu per tahap.

2. Komponen Pendidikan:

- SD/sederajat: Rp225 ribu per tahap.

- SMP/sederajat: Rp375 ribu per tahap.

- SMA/sederajat: Rp500 ribu per tahap.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial:

- Penyandang disabilitas berat: Rp600 ribu per tahap.

- Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp600 ribu per tahap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189548/bsu_di_desember-vti2_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 Kembali Cair, Begini Cara Ceknya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187951/menko_airlangga-96U5_large.jpg
7 Fakta BLT Kesra Rp900.000 Cair hingga Desember 2025, Tinggal Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187784/blt-JVBM_large.jpg
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement