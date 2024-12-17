Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Profil dan Pekerjaan Mentereng Ibu Lady Aurellia yang Diduga Terlibat Penganiayaan Dokter Koas di Palembang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |00:28 WIB
Profil dan Pekerjaan Mentereng Ibu Lady Aurellia yang Diduga Terlibat Penganiayaan Dokter Koas di Palembang
Profil dan pekerjaan Ibu Lady Aurellia yang terlibat penganiayaan dokter koas (Foto: media sosial X)
A
A
A

JAKARTA - Profil dan pekerjaan mentereng ibu dari Lady Aurellia yang diduga terlibat dalam penganiayaan dokter koas di Palembang menjadi buruan publik.

Seperti diketahui, belum lama ini viral berita tentang seorang mahasiswa kedokteran bernama Lady Aurelia Pramesti yang diduga menjadi biang keladi penganiayaan seorang koas di Rumah Sakit Fatimah Palembang, Sumatera Selatan.

Muhammad Luthfi, seorang koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya menjadikorban dalam kasus ini. Sedangkan pelakunya adalah Datuk, sopir dari ibu Lady Aurelia Pramesti yang bernama Sri Meiliana.

Menurut kabar, Sri Meiliana sempat bertemu dengan Luthfi di sebuah toko kue di kawasan Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Dalam pertemuannya itu, Lina membawa Datuk yang merupakan sopirnya.

Pada mulanya, Lina membicarakan jadwal piket Lady Aurelia pada Natal dan Tahun Baru dengan Luthfi. Namun pada pembicaraan tersebut, tidak ditemui kesepakatan antara Luthfi sang ketua kelompok koas dengan ibunda Lay.

Karena hal inilah, Datuk langsung menghantam Luthfi dengan pukulan hingga terjadi penganiayaan. Kejadian ini pun pada akhirnya viral di sosial media dan terus menjadi sorotan publik.

Bahkan, tidak sedikit yang mencari tahu tentang profil hingga pekerjaan Sri Meiliana selaku orang tua Lady Aurelia yang diduga terlibat dalam penganiayaan dokter koas di Palembang.

Sayangnya tidak banyak informasi seputar Sri Miliana. Namun dihimpun dari berbagai sumber, Lina diketahui kini telah berusia 52 tahun. Ia dikenal sebagai seorang pebisnis yang bergerak di bidang fashion.

