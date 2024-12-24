Cara Daftar DTKS untuk Bansos PKH dan BPNT 2025

JAKARTA - Cara daftar DTKS untuk bansos PKH dan BPNT. Sebagai informasi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp4,7 triliun untuk mendukung berbagai program bansos.

Anda bisa mendaftar secara online dan offline. Setelah mendaftar, data Anda akan diverifikasi oleh pihak terkait. Verifikasi data ini guna memastikan Anda memang berhak menerima bansos.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (23/12/2024), Okezone telah merangkum cara daftar DTKS untuk bansos PKH dan BPNT, sebagai berikut.

Cara Daftar DTKS untuk Bansos PKH dan BPNT

1. Lewat Aplikasi Cek Bansos

Langkah pertama adalah dengan mengunduh Aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.

Buka aplikasi, lalu pilih opsi untuk membuat akun baru.

Lengkapi formulir pendaftaran dengan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan nomor telepon.