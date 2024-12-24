Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Daftar DTKS untuk Bansos PKH dan BPNT 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |01:02 WIB
Cara Daftar DTKS untuk Bansos PKH dan BPNT 2025
Bansos PKH dan BPNT 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara daftar DTKS untuk bansos PKH dan BPNT. Sebagai informasi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp4,7 triliun untuk mendukung berbagai program bansos.

Anda bisa mendaftar secara online dan offline. Setelah mendaftar, data Anda akan diverifikasi oleh pihak terkait. Verifikasi data ini guna memastikan Anda memang berhak menerima bansos.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (23/12/2024), Okezone telah merangkum cara daftar DTKS untuk bansos PKH dan BPNT, sebagai berikut.

Cara Daftar DTKS untuk Bansos PKH dan BPNT

1. Lewat Aplikasi Cek Bansos

Langkah pertama adalah dengan mengunduh Aplikasi Cek Bansos dari Google Play Store atau App Store.

Buka aplikasi, lalu pilih opsi untuk membuat akun baru.

Lengkapi formulir pendaftaran dengan data pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan nomor telepon.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192470/blt_cair-m1bg_large.jpg
Penerima BLT Kesra Diminta Segera Ambil Rp900 Ribu hingga 31 Desember, Tak Dicairkan Akan Ditarik Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192377/blt_kesra-wIEf_large.jpg
BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos hingga 31 Desember 2025, Ini Cara Cek dan Ambilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191897/blt_rp8_juta-bScB_large.jpg
Pemerintah Akan Beri BLT Rp8 Juta untuk Pengungsi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191772/bencana-JI7V_large.jpg
Pengungsi Bencana Sumatera Akan Dapat BLT Rp8 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement