HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Pekerja 2025 Sebesar Rp1,2 Juta Cair Lagi

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |07:08 WIB
BLT Pekerja 2025 Sebesar Rp1,2 Juta Cair Lagi
BLT Pekerja 2025 Sebesar Rp1,2 Juta Cair Lagi (Foto: Freepik)
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp1,2 juta kembali dicairkan pada 2025. BLT pekerja ini khusus diberikan kepada buruh rokok yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kudus, Jawa Tengah.
Data penerima BLT pekerja dapat disesuaikan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP. Hingga saat ini, data penerima BLT pekerja masih terus dikumpulkan sebelum dilakukan pencairan.
Program BLT pekerja ini bertujuan untuk meringankan tanggungan para penerima serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

1. Anggaran BLT Pekerja 2025

Pemerintah Kabupaten Kudus menyiapkan anggaran sebesar Rp66,2 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT) 2025 untuk melanjutkan program BLT pekerja ini.
“Jumlah penerimanya tentu mengacu data buruh rokok yang terbaru, meskipun sebelumnya juga memiliki data penerima manfaat program BLT buruh rokok,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Putut Winarno, dilansir Antara.
Ia juga mengungkapkan dengan anggaran tersebut, program BLT pekerja akan disalurkan dalam periode empat bulan. Setiap bulannya, penerima akan mendapatkan BLT sebesar Rp300 ribu dan total keseluruhan menjadi Rp1,2 juta.

2. Data Penerima BLT Pekerja 2025

Untuk melakukan penyaluran, pihak Dinas Sosial masih menunggu data buruh rokok lainnya dari Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus. 
Setelah semua data buruh rokok sudah terkumpul, akan dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan NIK KTP. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui ada atau tidaknya pekerja yang meninggal dunia atau beralih profesi. Lalu, menunggu pengesahan peraturan bupati terhadap masing-masing calon penerima BLT.

3. Jadwal Pencairan BLT Pekerja

Penyaluran bantuan ini dijadwalkan sebelum lebaran 2025 agar penerima dapat memanfaatkan BLT untuk memenuhi kebutuhan menjelang lebaran.
Berdasarkan data di 2024, terdapat 2.028 nama yang gagal tersalur dari jumlah keseluruhan 47.801 pekerja rokok.


Baca selengkapnya: Pemilik NIK KTP Ini Dapat BLT Pekerja Rp1,2 Juta di 2025

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

