10 Saham Paling Anjlok dalam Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghimpun deretan saham yang turun signifikan dalam sepekan

Kondisi ini mengiringi performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang turun 1,54 persen ke level 6.638,459 pada periode 10-14 Februari 2025,

1. Ada 2 Saham Terpuruk

Mengutip data BEI, Sabtu (15/2/2025), dua saham yang paling terpuruk, yakni PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) dan PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX)

Saham SAPX, perusahaan yang bergerak di sektor jasa pengiriman, mengalami koreksi tajam sebesar 38,81 persen dalam sepekan, anjlok ke level Rp615 per saham.

SAPX mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp42,41 miliar dengan volume mencapai 56,35 juta saham.

Peurunan ini memperburuk tren saham SAPX dalam satu bulan terakhir, tergerus 57,29 persen. Pada perdagangan Jumat (14/2), SAPX terperosok 15,75 persen,

Senada dengan SAPX, saham MMIX yang bergerak di sektor kesehatan juga mengalami tekanan jual besar-besaran.

Dalam sepekan, saham MMIX terjun bebas 37,13 persen ke level Rp127 per saham. Meski pada perdagangan Jumat (14/2), saham MMIX ditutup stagnan di Rp127, dalam sebulan MMIX terkoreksi 39,52 persen.