Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke 6.847, Saham-Saham Ini Cuan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |09:26 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.847, Saham-Saham Ini Cuan
IHSG Menguat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka menguat ke 6.847 pada hari ini Selasa (18/2/2025).

Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,28 persen menjadi 6.849,93. Sebanyak 231 saham menguat, 79 melemah, dan 645 stagnan. 

1. Nilai Transakasi Perdagangan

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp83 miliar, dengan volume 406,4 juta lembar saham

LQ45 naik 0,55 persen menjadi 800,83, JII menguat 0,27 persen menjadi 458,32, IDX30 menanjak 0,53 persen menjadi 415,78, dan MNC36 menguat 0,62 persen menjadi 313,97

Mayoritas sektor berada di zona hijau rata-rata di bawah 1 persen, sementara yang turun hanya transportasi, dan teknologi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/278/3185165/ihsg_sepekan-2Rqx_large.jpg
IHSG Sepekan Naik ke 8.414, Transaksi Harian Turun Rp21,37 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3185028/ihsg_ditutup_melemah-qR0H_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah di 8.414 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184973/ihsg_sesi_i-x6qD_large.jpg
IHSG Sesi I Turun 0,24 Persen ke 8.399
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/278/3184932/ihsg_dibuka_menguat-dBIA_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 8.403
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184689/ihsg_dibuka_menguat-Nl93_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke Level 8.447
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement