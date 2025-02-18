IHSG Dibuka Menguat ke 6.847, Saham-Saham Ini Cuan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dibuka menguat ke 6.847 pada hari ini Selasa (18/2/2025).

Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,28 persen menjadi 6.849,93. Sebanyak 231 saham menguat, 79 melemah, dan 645 stagnan.

1. Nilai Transakasi Perdagangan

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp83 miliar, dengan volume 406,4 juta lembar saham

LQ45 naik 0,55 persen menjadi 800,83, JII menguat 0,27 persen menjadi 458,32, IDX30 menanjak 0,53 persen menjadi 415,78, dan MNC36 menguat 0,62 persen menjadi 313,97