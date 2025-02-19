Tips MotionTrade: Menakar Dampak Corporate Action pada Investor

JAKARTA – MNC Sekuritas memberikan tips menakar dampak corporate action pada investor. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air. Aksi korporasi (corporate action) merupakan aktivitas apa pun yang mengakibatkan perubahan materiil terhadap sebuah perusahaan dan berdampak pada kepentingan para stakeholder perusahaan tersebut, termasuk pemilik saham dan kreditur. Aksi korporasi biasanya membutuhkan persetujuan dari dewan direksi perusahaan. Bahkan, perusahaan wajib memberikan informasi yang terbuka mengenai aksi korporasi tersebut.

Setiap aksi korporasi yang dilakukan memiliki dampak yang tentu akan dirasakan, termasuk bagi investor. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) dampak aksi korporasi bagi investor, yaitu:

1. Dividen

Jika perusahaan memutuskan untuk berbagi dividen, investor sebagai pemegang saham otomatis akan mendapatkan manfaatnya sehingga dividen ini bisa dijadikan sebagai pendapatan pasif.

2. Harga Saham

Aksi korporasi bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi pemegang sahamnya, contohnya seperti aksi buyback saham yang bisa mengurangi jumlah saham beredar di pasar. Aksi korporasi seperti pemecahan saham (stock split) dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan likuditas dan membuat harga saham jadi lebih terjangkau bagi investor ritel.