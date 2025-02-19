Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: Menakar Dampak Corporate Action pada Investor

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |16:56 WIB
Tips MotionTrade: Menakar Dampak Corporate Action pada Investor
Tips MotionTrade: Menakar Dampak Corporate Action pada Investor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Sekuritas memberikan tips menakar dampak corporate action pada investor. MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.
MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air. Aksi korporasi (corporate action) merupakan aktivitas apa pun yang mengakibatkan perubahan materiil terhadap sebuah perusahaan dan berdampak pada kepentingan para stakeholder perusahaan tersebut, termasuk pemilik saham dan kreditur. Aksi korporasi biasanya membutuhkan persetujuan dari dewan direksi perusahaan. Bahkan, perusahaan wajib memberikan informasi yang terbuka mengenai aksi korporasi tersebut.
Setiap aksi korporasi yang dilakukan memiliki dampak yang tentu akan dirasakan, termasuk bagi investor. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) dampak aksi korporasi bagi investor, yaitu:

1. Dividen

Jika perusahaan memutuskan untuk berbagi dividen, investor sebagai pemegang saham otomatis akan mendapatkan manfaatnya sehingga dividen ini bisa dijadikan sebagai pendapatan pasif.

2. Harga Saham

Aksi korporasi bisa memiliki dampak positif maupun dampak negatif bagi pemegang sahamnya, contohnya seperti aksi buyback saham yang bisa mengurangi jumlah saham beredar di pasar. Aksi korporasi seperti pemecahan saham (stock split) dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan likuditas dan membuat harga saham jadi lebih terjangkau bagi investor ritel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/278/3182860/mnc_sekuritas-MkmN_large.jpg
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182586/mnc_sekuritas-Sotu_large.jpg
MNC Sekuritas dan CGS International Sekuritas Tawarkan Waran Terstruktur Seri 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement