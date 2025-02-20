Kelola Aset Jumbo, Tugas Berat Menanti Danantara

JAKARTA - Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang direncanakan pada 24 Februari 2025 diharapkan dapat mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sebab, Danantara akan mengelola seluruh aset BUMN.

"Kehadiran Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN dalam perekonomian terutama dalam pengelolaan investasi secara profesional dan pemanfaatan aset BUMN secara produktif," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto kepada Okezone, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Eko menambahkan, tidak hanya mengelola aset yang jumbo, Danantara nantinya mempunyai tugas untuk menarik banyak investor dalam negeri maupun luar negeri.

"Tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang mampu menarik banyak investor besar baik dalam dan luar negeri untuk joint di proyek-proyek Indonesia," kayanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai USD20 miliar atau setara Rp326 triliun.

“Pendanaan awal di tahun ini akan mencapai USD20 miliar. Saya rasa ini akan menjadi langkah yang transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” katanya.

"Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” katanya.

Prabowo menambahkan, nantinya Danantara akan mengelola aset lebih dari USD900 miliar atau setara Rp14.715 triliun.

“Lebih jauh lagi, kami tengah mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang menurut evaluasi awal kami akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo.