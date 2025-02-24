Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Danantara Diresmikan, Pak Bas Harap Bantu Wujudkan IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Februari 2025 |13:59 WIB
Danantara Diresmikan, Pak Bas Harap Bantu Wujudkan IKN
Danantara Diresmikan, Pak Bas Harap Bantu Wujudkan IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan dengan kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bisa membantu mewujudkan pembangunan Ibu Kota Baru.

Basuki menilai, kehadiran BPI Danantara bertujuan untuk melakukan pengembangan investasi atas aset yang dikelola dari beberapa perusahaan negara. Investasi itu diharapkan bisa juga ditanamkan ke proyek IKN.

"Danantara itu kalau saya baca untuk melakukan investasi dari BUMN. Harapan saya dicolek sedikit ke IKN, mudah-mudahan IKN kecipratan dari program Danantara, itu harapannya saya," ujarnya usai acara Penjajakan Pasar Proyek KPBU IKN, Senin (24/2/2025).

1. Pembangunan IKN

Terkait BPI Danantara bakal berkantor di IKN, Basuki mengaku hingga saat belum diketahui akan direalisasikan atau tidak. Sebab belum ada pembahasan lebih jauh terkait BPI Danantara yang akan berkantor di IKN.

"Kalau itu belum tahu (kantor Danantara di IKN). Silahkan tanya beliau," kata Basuki.

 

