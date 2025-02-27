MNC Asset Salurkan Dana Sosial ke 3 Lembaga Zakat dan Pesantren

JAKARTA - PT MNC Asset Management baru saja menyalurkan dana sosial kepada tiga lembaga zakat nasional dan satu pesantren. Prosesi ini dilakukan secara seremonial di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

1. Ada 3 Entitas Zakat

Tiga entitas zakat nasional dan satu pasantren diantaranya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (Lazismu) milik Muhammadiyah, NU Care-Lazisnu dari Nahdlatul Ulama, Rumah Zakat, dan Pondok Pesantren Darul Quran.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan penyaluran dana sosial kami kepada empat (entitas). Pertama Lazismu Muhammadiyah, kedua kepada Lazisnu Nahdlatul Ulama, ketiga kepada Rumah Zakat, dan yang keempat kepada Pondok Pesantren Darul Quran,” ujar Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi saat ditemui di lokasi.

2. Rincian Dana Sosial

Rincian dana sosial yang diberikan MNC Aset Management, Lazismu sebesar Rp100 juta, Lazisnu Rp100 juta, ⁠Rumah Zakat Rp70 juta, dan Pondok Pesantren Darul Quran Rp30 juta.

Dimas menyebut, sumber anggaran sosial bersumber dari cleansing Reksadana Syariah MNC Asset Management. Sebagai manajer investasi terkemuka di Indonesia, dia memastikan MNC Asset tetap berperan besar bagi masyarakat.