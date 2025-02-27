Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Salurkan Dana Sosial ke 3 Lembaga Zakat dan Pesantren

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |18:20 WIB
MNC Asset Salurkan Dana Sosial ke 3 Lembaga Zakat dan Pesantren
MNC Asset Salurkan Dana Bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Asset Management baru saja menyalurkan dana sosial kepada tiga lembaga zakat nasional dan satu pesantren. Prosesi ini dilakukan secara seremonial di gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

1. Ada 3 Entitas Zakat

Tiga entitas zakat nasional dan satu pasantren diantaranya Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (Lazismu) milik Muhammadiyah, NU Care-Lazisnu dari Nahdlatul Ulama, Rumah Zakat, dan Pondok Pesantren Darul Quran.

“Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melakukan penyaluran dana sosial kami kepada empat (entitas). Pertama Lazismu Muhammadiyah, kedua kepada Lazisnu Nahdlatul Ulama, ketiga kepada Rumah Zakat, dan yang keempat kepada Pondok Pesantren Darul Quran,” ujar Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi saat ditemui di lokasi. 

2. Rincian Dana Sosial

Rincian dana sosial yang diberikan MNC Aset Management, Lazismu sebesar Rp100 juta, Lazisnu Rp100 juta, ⁠Rumah Zakat Rp70 juta, dan Pondok Pesantren Darul Quran Rp30 juta.

Dimas menyebut, sumber anggaran sosial bersumber dari cleansing Reksadana Syariah MNC Asset Management. Sebagai manajer investasi terkemuka di Indonesia, dia memastikan MNC Asset tetap berperan besar bagi masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184538/mnc_asset_management-UowY_large.jpg
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/278/3181313/mnc_asset_management-V5qy_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3179028/edukasi_reksa_dana_di_untag_surabaya-28kf_large.jpg
MNC Sekuritas dan Sucorinvest Asset Management Gelar Edukasi Having Fund 2025 di Untag Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3177908/mnc_asset_management-qksv_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement