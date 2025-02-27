Dapat Dana dari MNC Asset, Lazismu Alokasi untuk Bantuan Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Lembaga amil zakat, infaq dan sadaqah (Lazismu) milik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah baru saja menerima dana sosial yang diberikan PT MNC Asset Management senilai Rp100 juta. Rencananya anggaran ini dialokasikan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan.

1. Alokasikan Anggaran

Ketua Badan Pengurus Lazismu Ahmad Imam Mujadid Rais mengatakan, pihaknya dapat mengalokasikan anggaran tersebut bagi mereka yang mengalami kesulitan dana untuk pendidikan dan kesehatan.

“Jadi akan kami tentukan nanti apakah untuk pendidikan biar sesuai untuk adik-adik kita yang mengalami kesulitan untuk lanjutkan S1-nya, dari SMA-nya, atau untuk kesehatan,” ujar Ahmad Imam saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, Lazismu punya beberapa program yang fokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena itu dana yang diterima dari MNC Asset dapat dioptimalkan untuk program-program yang sudah dicananhkan sebelumnya.

2. Lazismu Miliki Concern

Lazismu memiliki concern dan perhatian yang sama dengan MNC Asset Management, khususnya kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat.