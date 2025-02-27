Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lazisnu Apresiasi MNC Asset Usai Dapat Dana Sosial

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |21:22 WIB
Lazisnu Apresiasi MNC Asset Usai Dapat Dana Sosial
Lazisnu diberi Dana MNC Asset (Foto: Okezone)
JAKARTA - Lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama, NU Care-Lazisnu, menerima bantuan dana sosial dari PT MNC Asset Management sebesar Rp100 juta. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program NU Care-Lazisnu.

1. Apresiasi Langkah MNC Asset

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Choirul Sholeh Rasyid mengapresiasi langkah MNC Asset Management yang menggelontorkan bantuan sosial tersebut. 

“Alhamdulillah kali ini Lazisnu yang kita kenal dengan NU Care-Lazisnu menjadi bagian dari program MNC Peduli, menjadi bagian program MNC Asset Management untuk dilibatkan dalam kegiatan perolehan dana sosial,” ujar Choirul Sholeh Rasyid saat ditemui di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

NU Care-Lazisnu menyambut baik aksi MNC Asset. Bahkan, dia memastikan dana yang diperoleh bakal dialokasikan untuk program-program yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. 

“Saya kira kami dari Lazisnu pertama menyambut baik dan tentu dengan dana ini kita salurkan ke program-program yang sudah diatur, sudah dibagikan kepada yang akan menjadi bagian dari NU Care-Lazisnu yang akan diprogram nanti,” paparnya. 

 

