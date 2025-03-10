CGS Sekuritas Gelar Webinar Ngabuburit Berkualitas dengan Investasi Reksa Dana Bareng MNC Asset Management

JAKARTA – Memilih sarana investasi untuk mengembangkan keuangan yang aman dengan hasil yang optimal memerlukan berbagai pertimbangan, mulai dari jenis dan cara pengelolaan dana investasinya.

Saat ini investasi Reksa Dana semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia, baik investor pemula maupun investor yang sudah berpengalaman, karena merupakan salah satu bentuk investasi yang mudah, murah dengan potensi imbal hasil yang menarik.

1. CGS International Sekuritas Gandeng MNC Asset Management

Menyambut bulan suci Ramadhan, CGS International Sekuritas Indonesia menggandeng MNC Asset Management untuk menggelar webinar pada tanggal 10 Maret 2025 yang dimulai pada pukul 13.30 hingga 15.00 WIB.

Webinar ini merupakan bentuk rangkaian kegiatan kolaborasi antara MNC Asset Management dan CGS International Sekuritas Indonesia yang baru saja memulai kerja sama kemitraan dalam pemasaran Reksa Dana (APERD) pada Februari 2025 lalu.

Webinar bertema “Ngabuburit Berkualitas dengan Investasi Reksa Dana” yang diadakan oleh CGS International Sekuritas Indonesia ini akan dipandu oleh Ivanyudhani Purnomo selaku Tim Reksa Dana dari CGS International Sekuritas Indonesia dan menghadirkan narasumber dari MNC Asset Management, yakni Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager yang akan berbagi cerita tentang pengetahuan dasar dan manfaat investasi Reksa Dana.

2. Sangat Antusias Kolaborasi