HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Sahamnya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |07:31 WIB
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Sahamnya
IHSG Berpotensi Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang untuk menguji kembali resisten terdekat di 6.682 selama masih berada di atas 6.511 pada hari ini, Selasa (11/3/2025). Namun demikian, analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, adanya penembusan di bawah 6.511 akan membuka jalan terhadap koreksi lanjutan menuju support berikutnya di 6.361. 

1. Analisis Saham

Adapun, level support IHSG berada di 6.511, 6.361, 6.226 dan 6.124. Sementara level resistennya di 6.682, 6.772 dan 6.912.

Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) di rentang harga Rp2.250 – Rp2.300 dengan target harga terdekat di Rp2.520. SMGR berpotensi melanjutkan tren naik wave (iv) menuju Rp2.520 atau bahkan Rp2.700 apabila harga masih berada di atas Rp2.240. 

“Namun, adanya penembusan di bawah Rp2.240 dapat memicu tren turun lanjutan di bawah Rp2.140,” kata Ivan dalam risetnya.

2. Rekomendasi Saham

Selanjutnya, Ivan menyarankan speculative buy pada saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di rentang harga Rp2.410 – Rp2.560 dengan target harga terdekat di Rp3.000. INCO diperkirakan dapat melanjutkan tren naik jangka pendek menuju Rp3.350 selama harga masih berada di atas support terdekat di level Rp3.000.

 

Halaman: 1 2
1 2
