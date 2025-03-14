Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Melemah Sambut Akhir Pekan, Cek Rekomendasi Saham Pilihan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |07:43 WIB
IHSG Diprediksi Melemah Sambut Akhir Pekan, Cek Rekomendasi Saham Pilihan
IHSG Hari Ini (Foto: ;Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (14/3/2025).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG diperkirakan memulai koreksi wave [b] pada skenario utama menyusul indikasi berakhirnya pola leading diagonal setelah menembus di atas resisten 6.682. 

“Target koreksi terdekat wave [b] menurut analisis Fibonacci retracement yaitu di level 6.476 atau sedikit di bawah fraktal 6.499,” kata Ivan dalam risetnya.

1. Konsolidasi Saham

Adapun level support IHSG berada di 6.612, 6.476, 6.422 dan 6.361. Sementara level resistennya di 6.772, 6.912 dan 7.041.

Ivan merekomendasikan accumulative buy pada saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) di rentang harga Rp6.950 – Rp7.050 dengan target harga terdekat di Rp7.500. INDF berada dalam tren naik minor dan diperkirakan akan melanjutkan koreksi wave c menuju Rp6.900-Rp7.000 selama harga berada di bawah resisten Rp7.875.

 

