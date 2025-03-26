Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Lahan Eks BLBI Bakal Dibangun Rumah MBR di Karawaci

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 Maret 2025 |22:45 WIB
Lahan Eks BLBI Bakal Dibangun Rumah MBR di Karawaci
Lahan Eks BLBI Bakal Dibangun Rumah Murah. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Bank Tanah bakal mendapatkan lahan eks BLBI di Karawaci, Tangerang. Nantinya lahan tersebut diperuntukan untuk mendukung program 3 juta rumah. 

Kepala Badan Bank Tanah (BBT) Parman Nataatmadja menjelaskan, lahan eks BLBI belum dialihkan ke Bank Tanah. Masih ada beberapa proses yang harus dilewati sampai dikelola Badan Bank Tanah nantinya. 

"Ini kolaborasi Badan Bank Tanah, Kementerian Keuangan dan PKP. Lokasinya ada di Karawaci dan nanti akan di desain sesuai peruntukan," ujar Parman, Rabu (26/3/2025).

"Proses pengalihan (dari pemerintah ke Bank Tanah) harus ada persetujuan dari Komisi XI DPR untuk penyertaan negara dari pemerintah pusat," sambungnya. 

Adapun lahan yang akan diambil alih dari eks BLBI seluas 3,7 hektare (Ha). Lahan tersebut harus inkrah di baliknama ke Kementerian, kemudian baru dialihkan ke Badan Bank Tanah untuk dioptimalisasikan. 

Oleh karena itu, Badan Bank Tanah membutuhkan Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp444 miliar untuk mengambil alih lahan tersebut. Pasalnya, bila melihat NJOP wilayah tersebut mencapai Rp10-Rp12 juta. 

"Itu dari eks BLBI di Karawaci 3,7 hektar, NJOP Rp10-12 juta. Lumayan besar, tapi yang berikan penilaian nantinya Kementerian Keuangan," ujarnya.

Dirinya pun berharap supaya Pemerintah Daerah setempat bisa menurunkan NJOP tersebut supaya harga jual lahannya bisa lebih murah. Hal ini berkaitan dengan penggunaan lahan yang akan dikembangkan developer untuk membangun rumah MBR.

"Ini untuk dioptimalkan MBR. Kalau bisa dari kabupaten turunkan NJOP kita akan jual lebih murah," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183624//purbaya-EXd4_large.jpg
Purbaya Pastikan Penagihan Utang BLBI Tetap Jalan Meski Satgas Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/470/3181725//rumah-Y3I9_large.jpg
Penjualan Rumah Mewah dan Menengah Masih Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175948//satgas-bnWr_large.jpg
Bubarkan Satgas BLBI, Purbaya: Cuma Bikin Ribut, Income Enggak Banyak-Banyak Amat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173365//jurus_prabowo-1WeA_large.jpg
8 Jurus Prabowo agar Rakyat Bisa Punya Rumah, Dulu Bayar, Sekarang Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/470/3172802//lahan-bPaB_large.jpg
Pengelolaan Lahan Eks HGU, Ini Penjelasan Bank Tanah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement