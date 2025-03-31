Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Rupiah Kian Melemah Dekati Rp17.000 per USD

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |07:09 WIB
5 Fakta Rupiah Kian Melemah Dekati Rp17.000 per USD
Rupiah Melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mengalami pelemahan pada perdagangan Selasa 25 Maret 2025 kemarin. Rupiah sempat menembus Rp16.620 dan menjadikan titik terlemahnya.

Berikut fakta Rupiah melemah yang dirangkum Okezone, Senin (31/3/2025)

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 42 poin atau 0,26 persen ke level Rp16.610 per dolar AS, dari posisi penutupan sebelumnya di Rp16.568 per dolar AS.

1. Rupiah Diprediksi Terus Alami Fluktuasi

Sampai dengan siang ini, rupiah masih bertengger di kisaran Rp16.601 per dolar AS.

Para pengamat pasar uang memprediksi bahwa rupiah berpotensi untuk terus mengalami fluktuasi, dan para pelaku pasar akan terus memantau perkembangan sentimen global dan domestik yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar.

"Rupiah dalam perdagangan hari ini terus mengalami pelemahan, sudah menyentuh Rp16.620 itu target yang saya buat kemarin," kata Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya.

 

Halaman:
1 2
