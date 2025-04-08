Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS Catat Inflasi 1,65% di Maret 2025

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 08 April 2025 |11:28 WIB
BPS Catat Inflasi 1,65% di Maret 2025
BPS Catat Inflasi 1,65% di Maret 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi inflasi pada Maret 2025 secara bulanan sebesar 1,65% terhadap Februari 2025.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan, selain inflasi bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) secara keseluruhan tahun mengalami inflasi mencapai 1,03%, dan secara tahun kalender terjadi inflasi sebesar 0,39%.

"Pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 1,65% secara bulanan atau terjadi kenaikan IHK dari 105,48 pada februari menjadi 107,22 pada Maret 2025," kata Habibullah dalam Rilis BPS di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

1. Inflasi Maret

Menurut Habibullah, tingkat inflasi Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan Maret 2024.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,18%.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik yang memberikan andil inflasi sebesar 1,18%.

 

Halaman:
1 2
