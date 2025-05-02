Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Listrik di Bali Blackout Mati Total, Jubir Presiden Prabowo Minta Maaf

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |21:56 WIB
Listrik di Bali <i>Blackout</i> Mati Total, Jubir Presiden Prabowo Minta Maaf
Jubir Presiden Prabowo Minta Maaf soal Blackout Bali (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam kapasitasnya sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia memberikan keterangan resmi terkait pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Bali pada Kamis sore.

1. Segera Lakukan Koordinasi

Pemerintah menyatakan keprihatinan atas gangguan tersebut sekaligus mengapresiasi respons cepat dan kerja keras jajaran PT PLN (Persero) dalam memulihkan kondisi sistem kelistrikan.

“Kami menerima laporan mengenai gangguan kelistrikan di Pulau Bali, dan atas arahan Presiden, kami segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait. Pemerintah mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

2. Akibat Gangguan Kabel Laut

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali. Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

 

Halaman:
1 2
