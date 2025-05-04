Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bagaimana Gerak IHSG Pekan Depan? Investor Masih Pantau Perang Tarif

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |21:10 WIB
Bagaimana Gerak IHSG Pekan Depan? Investor Masih Pantau Perang Tarif
Bagaimana Gerak IHSG Pekan Depan? Investor Masih Pantau Perang Tarif (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak fluktuatif dalam rentang 6.730 hingga 6.870 pada perdagangan besok.

Analis menilai investor masih menyoroti ketidakpastian global akibat kebijakan tarif, meskipun masih ditopang sentimen positif dari sejumlah indikator domestik dan eksternal.

1. Sentimen IHSG

Phintraco Sekuritas dalam laporan mingguan “PHINTAS Weekly” menyebutkan, penguatan indeks-indeks utama Wall Street pada Jumat (2/5) memberikan angin segar bagi pasar Asia, termasuk Indonesia. 

Katalis utama penguatan ini datang dari kabar bahwa China sedang mengevaluasi kemungkinan membuka kembali jalur negosiasi dagang dengan Amerika Serikat.

Selain itu, rilis data ketenagakerjaan non-farm payrolls (NFP) Amerika Serikat juga lebih baik dari ekspektasi, bertambah 177 ribu pada April 2025, jauh melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan penambahan hanya 138 ribu. 

“Kedua hal tersebut menjadi faktor utama yang meredam kekhawatiran risiko resesi di AS,” kata analis dalam laporannya, Minggu (4/5/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181823/ihsg_ditutup_menguat-Hj4s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melesat ke Level 8.337
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181688/mnc_sekuritas-vyAq_large.jpg
Jangan Lewatkan IG Live MNC Sekuritas: Unboxing MotionTrade Lite Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181567/ihsg_ditutup_menguat-vw6l_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.318
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181514/purbaya-r6eJ_large.jpg
Dirut BEI Akui sejak Purbaya Jadi Menkeu IHSG Catat Rekor Tertinggi 6 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181066/ihsg_ditutup_menguat-0W3s_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.275
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement