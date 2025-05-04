Bagaimana Gerak IHSG Pekan Depan? Investor Masih Pantau Perang Tarif

Bagaimana Gerak IHSG Pekan Depan? Investor Masih Pantau Perang Tarif (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak fluktuatif dalam rentang 6.730 hingga 6.870 pada perdagangan besok.

Analis menilai investor masih menyoroti ketidakpastian global akibat kebijakan tarif, meskipun masih ditopang sentimen positif dari sejumlah indikator domestik dan eksternal.

1. Sentimen IHSG

Phintraco Sekuritas dalam laporan mingguan “PHINTAS Weekly” menyebutkan, penguatan indeks-indeks utama Wall Street pada Jumat (2/5) memberikan angin segar bagi pasar Asia, termasuk Indonesia.

Katalis utama penguatan ini datang dari kabar bahwa China sedang mengevaluasi kemungkinan membuka kembali jalur negosiasi dagang dengan Amerika Serikat.

Selain itu, rilis data ketenagakerjaan non-farm payrolls (NFP) Amerika Serikat juga lebih baik dari ekspektasi, bertambah 177 ribu pada April 2025, jauh melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan penambahan hanya 138 ribu.

“Kedua hal tersebut menjadi faktor utama yang meredam kekhawatiran risiko resesi di AS,” kata analis dalam laporannya, Minggu (4/5/2025).