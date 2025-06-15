Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rawan Koreksi Dibayangi Pecahnya Perang Israel vs Iran, Cermati 5 Saham Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |14:06 WIB
IHSG Rawan Koreksi Dibayangi Pecahnya Perang Israel vs Iran, Cermati 5 Saham Ini
IHSG Rawan Koreksi Dibayangi Pecahnya Perang Israel vs Iran, Cermati 5 Saham Ini
JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan pelemahan pada perdagangan Senin (16/6/2025), menyusul tekanan eksternal seperti perang Israel vs Iran dan domestik yang masih membayangi pasar.

IHSG ditutup melemah 38,30 poin atau 0,53% ke 7.166,06 pada akhir perdagangan Jumat (13/6) dan diperkirakan menguji level Moving Average 200 (MA200) di kisaran 7.132.

“Sentimen negatif meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik, di saat masih ada potensi ancaman dari perang tarif,” tulis riset Phintraco Sekuritas, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah membangkitkan kekahwatiran pasar, usai Israel melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

“Pasar sebelumnya cenderung mengabaikan risiko geopolitik, namun serangan ini menjadi peringatan bahwa ancamannya kini lebih nyata dan mendesak,” tulis riset tersebut.

Selain itu, pelemahan juga disebabkan koreksi teknikal sejumlah saham yang telah melewati tanggal cum dividen, serta rilis data penjualan ritel domestik yang mengecewakan.

 

Halaman:
1 2
