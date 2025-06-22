Kenapa BSU Rp600.000 Belum Ditransfer ke Rekening Pekerja? Ini 5 Penyebabnya

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 Rp600.000 masih tahap proses pencairan. Di mana sejumlah calon penerima BSU melaporkan status pencairan bantuan masih tertahan pada tahap “Data dalam Proses Verifikasi dan Validasi” meski telah memenuhi seluruh kriteria.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun, menjelaskan sistem saat ini masih memproses pencocokan data penerima sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025.

Pemadanan ini mencakup pemeriksaan keaktifan kepesertaan, kesesuaian upah, hingga kebenaran informasi rekening penerima.

Dia menuturkan BSU yang ditargetkan sudah mencapai 17,3 juta pekerja di seluruh Indonesia memiliki gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan.

Setiap orang akan menerima bantuan tunai Rp600.000 untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025, yang akan disalurkan sekaligus.

Meskipun memenuhi persyaratan, sejumlah pekerja mungkin belum menerima bantuan tersebut karena beberapa faktor teknis maupun administratif.

Dengan memahami penyebab keterlambatan ini, pekerja bisa segera melakukan pengecekan atau pembaruan data.

Lima Faktor Penyebab Dana BSU Belum Cair:

1. Penjadwalan Ulang Penyaluran BSU 2025

Awalnya pemerintah merencanakan pencairan dimulai pada 5 Juni 2025. Namun, sejumlah kondisi di lapangan menyebabkan perlu adanya penyesuaian jadwal.