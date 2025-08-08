Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nabung Bunga Tinggi dan Banyak Keuntungan di Tabungan Motion Cuan MNC Bank

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |10:03 WIB
Nabung Bunga Tinggi dan Banyak Keuntungan di Tabungan Motion Cuan MNC Bank
Nabung Bunga Tinggi dan Banyak Keuntungan di Tabungan Motion Cuan MNC Bank. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
A
A
A

JAKARTA – Di era digital, hampir semua aktivitas dilakukan lewat smartphone, membuat produk tabungan digital semakin diminati. Salah satu alasannya adalah kemudahan akses dan fitur lengkap yang ditawarkan, mulai dari buka rekening online hingga transaksi kapan saja, di mana saja.

Tapi yang paling dicari adalah tabungan dengan bunga tinggi, yang bisa membantu mempercepat pertumbuhan dana. Jika sedang mencari tabungan digital bunga tinggi dengan fitur melimpah, MNC Bank punya solusinya: Tabungan Motion Cuan.

Sebagai anak usaha dari MNC Group, PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) menghadirkan Tabungan Motion Cuan dengan bunga 7%—jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bunga tabungan lainnya. Cocok banget buat kamu yang ingin uang kamu aman tapi tetap “bekerja” untuk kamu tanpa harus ribet investasi. Selain bunga tinggi, kamu juga bisa menikmati banyak keuntungan lainnya, seperti:

- Gratis transfer antar bank via BI-FAST

- Gratis tarik tunai di semua ATM

- Gratis setor-tarik tunai di seluruh gerai Indomaret

- Dan masih banyak fitur transaksi harian lainnya

Ingin tahu lebih lengkap? Cek langsung di mncbank.co.id/post/tabungan-motion-cuan. Yuk nabung sekarang di tabungan bunga tinggi yang bisa kamu buka langsung dari HP dengan mengikuti deretan langkah berikut ini:

1. Download aplikasi MotionBank di App Store atau Play Store. Pastikan kamu pakai versi terbaru.

2. Pilih menu “Buka Akun Baru” dan klik produk Tabungan Motion Cuan → “Ajukan Sekarang”.

3. Siapkan data pribadi dan dokumen pendukung → klik “Lanjut”.

4. Masukkan kode OTP yang dikirim via SMS.

5. Unggah KTP, selfie dengan KTP, dan lakukan live detection.

6. Lengkapi data diri dan pekerjaan.

7. Buat password dan PIN transaksi.

8. Cek email untuk mengetahui status pembukaan rekeningmu.

 

