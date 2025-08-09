Daftar 10 Saham Paling Cuan di Pekan Ini

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini turun sebesar 0,06% (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan kenaikan signifikan pada periode perdagangan 4–8 Agustus 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini turun sebesar 0,06%, ditutup pada level 7.533,385 dari 7.537,768 pada pekan lalu.

Sepanjang perdagangan sepekan ini, ada dua saham yang mencatatkan kenaikan lebih dari 100%, yakni PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN). Untuk saham PPRI, emiten yang bergerak dalam industri wadah kertas dan kemasan ini melesat 113,04% atau 156 poin. Harga saham naik menjadi Rp294 dari Rp138 pada pekan lalu.

Sedangkan COIN, emiten kripto ini naik 100% atau 800 poin. Sahamnya naik menjadi Rp1.600 dari Rp800 pada pekan lalu.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (9/8/2025), berikut adalah deretan saham top gainers pekan ini, 4–8 Agustus 2025:

1. PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) melesat 113,04% ke Rp294

2. PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) melejit 100% ke Rp1.600

3. PT MD Entertainment Tbk (FILM) menguat 83,50% ke Rp3.670

4. PT Shield On Service Tbk (SOSS) menanjak 58,21% ke Rp655

5. PT First Media Tbk (KBLV) melonjak 57,89% ke Rp90