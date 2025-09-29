Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |21:19 WIB
Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza 
Harta Kekayaan Tony Blair (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kekayaan Tony Blair, mantan PM Inggris yang ditunjuk sebagai pemimpin Transisi Gaza. Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair akan memimpin pemerintahan transisi untuk Jalur Gaza dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.

Dikutip BBC, Blair akan memimpin otoritas pemerintahan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta negara-negara Teluk. Ada juga yang melaporkan Blair meminta duduk di dewan pengawas badan tersebut.

Rencana ini sedang diajukan kepada pemimpin Arab dan Israel, dengan Tony Blair diusulkan sebagai ketua dewan pengawas GITA. 

Lantas, berapa harta kekayaan Tony Blair yang akan dijadikan pemimpin Gaza? 

Pada 2025, estimasi harta kekayaan Tony Blair dilaporkan mencapai USD60 juta atau setara dengan Rp900 miliar. 

Blair dan istrinya, Cherie Booth, juga memiliki portofolio properti senilai lebih dari £30 juta atau Rp670 miliar. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/455/3183563/harta_kekayaan_nurdin_halid-65zQ_large.jpg
Harta Kekayaan Nurdin Halid yang Sebut Anggota DPR Setara dengan Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182769/arif_satria-pTUa_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Arif Satria Rektor IPB yang Jadi Kepala BRIN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/455/3181638/adu_kekayaan_raisa-Mrv3_large.jpg
Adu Kekayaan Raisa dengan Sabrina Alatas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181377/harta_kekayaan_denny_ja-CyT9_large.jpg
Harta Kekayaan Komut PHE Denny JA di LHKPN, Tembus Rp3,08 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181208/gubernur_riau-CmRk_large.png
Segini Harta Kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172276/harta_kekayaan_purbaya_dan_anggito-BYAx_large.jpg
Adu Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Anggito Abimanyu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement