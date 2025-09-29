Segini Kekayaan Tony Blair, Mantan PM Inggris yang Ditunjuk sebagai Pemimpin Transisi Gaza

JAKARTA - Segini kekayaan Tony Blair, mantan PM Inggris yang ditunjuk sebagai pemimpin Transisi Gaza. Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair akan memimpin pemerintahan transisi untuk Jalur Gaza dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.

Dikutip BBC, Blair akan memimpin otoritas pemerintahan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta negara-negara Teluk. Ada juga yang melaporkan Blair meminta duduk di dewan pengawas badan tersebut.

Rencana ini sedang diajukan kepada pemimpin Arab dan Israel, dengan Tony Blair diusulkan sebagai ketua dewan pengawas GITA.

Lantas, berapa harta kekayaan Tony Blair yang akan dijadikan pemimpin Gaza?

Pada 2025, estimasi harta kekayaan Tony Blair dilaporkan mencapai USD60 juta atau setara dengan Rp900 miliar.

Blair dan istrinya, Cherie Booth, juga memiliki portofolio properti senilai lebih dari £30 juta atau Rp670 miliar.