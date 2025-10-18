MNC Sekuritas Hadir Kembali di Acara Capital Market & Summit Expo 2025

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan agenda tahunan yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025.

Acara ini berlangsung pada Jumat (17/10/2025) hingga Sabtu (18/10/2025) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Adapun tema yang diangkat tahun ini adalah “Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar, Berjuta Peluang.”

Dalam sambutannya, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa tema CMSE 2025 lahir dari semangat bersama untuk menghadirkan pasar modal yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Iman menambahkan bahwa pasar modal Indonesia bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Hingga Oktober 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mendekati 19 juta, termasuk lebih dari 8 juta investor saham. CMSE 2025 menjadi bagian dari rangkaian edukasi nasional melalui kampanye Aku Investor Saham yang telah digagas sejak 2023. Pengunjung dapat mengikuti berbagai seminar, talk show, dan podcast inspiratif yang membahas pentingnya literasi keuangan," kata Imam.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa MNC Sekuritas sebagai Anggota Bursa berkomitmen untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan pasar modal Indonesia.