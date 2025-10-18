Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Hadir Kembali di Acara Capital Market & Summit Expo 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |08:06 WIB
MNC Sekuritas Hadir Kembali di Acara Capital Market & Summit Expo 2025
MNC Sekuritas Hadir Kembali di Acara Capital Market & Summit Expo 2025. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan agenda tahunan yang digelar oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) lainnya, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025. 

Acara ini berlangsung pada Jumat (17/10/2025) hingga Sabtu (18/10/2025) di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Adapun tema yang diangkat tahun ini adalah “Pasar Modal untuk Rakyat, Satu Pasar, Berjuta Peluang.”

Dalam sambutannya, Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa tema CMSE 2025 lahir dari semangat bersama untuk menghadirkan pasar modal yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Iman menambahkan bahwa pasar modal Indonesia bukan hanya milik kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Hingga Oktober 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mendekati 19 juta, termasuk lebih dari 8 juta investor saham. CMSE 2025 menjadi bagian dari rangkaian edukasi nasional melalui kampanye Aku Investor Saham yang telah digagas sejak 2023. Pengunjung dapat mengikuti berbagai seminar, talk show, dan podcast inspiratif yang membahas pentingnya literasi keuangan," kata Imam. 

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengatakan bahwa MNC Sekuritas sebagai Anggota Bursa berkomitmen untuk terus mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan pasar modal Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177548//mnc_sekuritas-u6XG_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan, MNC Sekuritas Kolaborasi dengan KB Valbury AM dan Universitas Agung Podomoro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/278/3177547//galeri_investasi-2HAQ_large.jpg
MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210//motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177204//mnc_sekuritas-8vNg_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng Reliance Manajer Investasi Gelar Having Fund 2025 untuk Edukasi Reksa Dana ke Mahasiswa Universitas Nusa Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177170//ihsg_ditutup_menguat-TnXw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke 8.124
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/278/3177113//ihsg_sesi_i-Znuf_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke Level 8.125
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement