MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara Online di STIE Bina Karya

JAKARTA – MNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

PT Berdikari Manajemen Investasi (BMI) sebagai perusahaan manajer investasi senantiasa mendukung dan menyambut baik program literasi dan inklusi keuangan melalui acara Having Fund 2025 yang digelar oleh MNC Sekuritas secara online di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya pada Kamis (23/10/2025).

Materi edukasi disampaikan langsung oleh Karma P. Siregar selaku Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi. Sementara itu, Reynaldi Lewerissa selaku APERD Partnership MNC Sekuritas memaparkan edukasi mengenai cara pembelian reksa dana melalui aplikasi online trading MotionTrade.

Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi Karma P. Siregar berharap setelah menghadiri acara ini para mahasiswa mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui produk reksa dana sebagai langkah awal.

Dengan begitu, mereka dapat lebih mudah memilah dan memilih informasi serta produk investasi yang beredar luas sebelum menentukan pilihan, mengingat saat ini banyak tawaran investasi yang sebenarnya hanya berkedok investasi namun berujung pada penipuan semata.