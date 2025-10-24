Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara Online di STIE Bina Karya

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |17:17 WIB
MNC Sekuritas dan Berdikari Manajemen Investasi Gelar Edukasi Having Fund 2025 Secara <i>Online</i> di STIE Bina Karya
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas, perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk, terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal guna mendukung pertumbuhan investor di Indonesia.

Komitmen ini sejalan dengan peran aktif MNC Sekuritas dalam mendukung edukasi keuangan, khususnya dalam Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), program Bulan Inklusi Keuangan (BIK), serta Ruang Literasi.

PT Berdikari Manajemen Investasi (BMI) sebagai perusahaan manajer investasi senantiasa mendukung dan menyambut baik program literasi dan inklusi keuangan melalui acara Having Fund 2025 yang digelar oleh MNC Sekuritas secara online di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya pada Kamis (23/10/2025).

Materi edukasi disampaikan langsung oleh Karma P. Siregar selaku Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi. Sementara itu, Reynaldi Lewerissa selaku APERD Partnership MNC Sekuritas memaparkan edukasi mengenai cara pembelian reksa dana melalui aplikasi online trading MotionTrade.

Direktur Utama Berdikari Manajemen Investasi Karma P. Siregar berharap setelah menghadiri acara ini para mahasiswa mulai berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui produk reksa dana sebagai langkah awal.

Dengan begitu, mereka dapat lebih mudah memilah dan memilih informasi serta produk investasi yang beredar luas sebelum menentukan pilihan, mengingat saat ini banyak tawaran investasi yang sebenarnya hanya berkedok investasi namun berujung pada penipuan semata.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174276/mnc_sekuritas-OwYv_large.jpg
MNC Sekuritas Gandeng MNC Asset Management Gelar Having Fund 2025 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172695/mnc_sekuritas-S1cN_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Gelaran GIFEST Universitas Darma Persada, Gen Zoomers Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/278/3171982/mnc_sekuritas-hRD9_large.jpg
MNC Sekuritas Cabang Surabaya Voza Tower Gelar Investor Gathering Innovation & Opportunities in Challenging Market
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/278/3169512/mnc_sekuritas-bXjr_large.jpg
Tips MotionTrade: Cara Pindah Saham ke MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/278/3162237/beli_saham_syariah-qe7R_large.jpg
Tinggal Sehari Lagi, Pendaftaran Kelas Offline Beli Saham Syariah Masih Dibuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/278/3161363/mnc_sekuritas-Jch0_large.jpg
MNC Sekuritas-Berdikari Bahas Revolusi Investasi Aman di Pasar Modal, Live Instagram Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement