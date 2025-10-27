Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sucorinvest AM dan MNC Sekuritas Meriahkan FinExpo 2025 dengan Talkshow

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |10:16 WIB
Sucorinvest AM dan MNC Sekuritas Meriahkan FinExpo 2025 dengan Talkshow
MNC Sekuritas Talkshow (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Sucorinvest Asset Management bersama MNC Sekuritas turut memeriahkan FinExpo 2025 yang berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya dengan memberikan edukasi keuangan bertajuk “Financial Planning & Simple Financial Check Up” pada Minggu (26/10/2025). Acara ini menghadirkan narasumber Head of Product Development & Investment Specialist Sucorinvest Asset Management Lolita Liliana dan Marketing MNC Sekuritas Cabang Surabaya Tais Maulana Hanif.

Direktur Sucor Asset Management Fajrin Hermansyah menyampaikan dalam keterangan tertulisnya bahwa Sucor Asset Management menyambut baik kolaborasi dengan MNC Sekuritas dalam sesi talkshow “Financial Planning & Simple Financial Check Up” di FinExpo 2025. 

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat, khususnya generasi muda dapat lebih memahami pentingnya perencanaan keuangan yang sehat dan langkah-langkah sederhana untuk mengevaluasi kondisi finansial mereka. Edukasi seperti ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendorong literasi keuangan dan meningkatkan kesadaran investasi di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dalam keterangan tertulisnya turut menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sucorinvest Asset Management atas kerja sama yang baik dan sinergi yang terjalin dalam kegiatan edukasi finansial di FinExpo 2025. 

 

Halaman:
1 2
