Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Rugi, Saham HOPE hingga AKSI Tertekan 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:01 WIB
10 Saham Paling Rugi, Saham HOPE hingga AKSI Tertekan 
Deretan 10 saham penghuni top losers sepekan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar selama perdagangan 8–12 Desember 2025. Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, seperti saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), terjun bebas sebesar 37,71%. Harga sahamnya anjlok dari Rp236 menjadi Rp147 per saham.

Disusul oleh PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menyusut 37,14% ke Rp990 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.575.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (13/12/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:

1. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) merosot 37,71% ke Rp147.

2. PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) menyusut 37,14% ke Rp990.

3. PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) melemah 32,54% ke Rp705.

4. PT Green Power Group Tbk (LABA) tergelincir 28,22% ke Rp145.

5. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) tertekan 27,72% ke Rp266.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/278/3189593//bei-q7eb_large.jpeg
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, Ada yang Melesat 171%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/278/3189278//saham-A92J_large.jpg
Investor Pasar Modal Indonesia Tembus 19,67 Juta per November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189253//saham-K7Ct_large.jpg
Sektor Jasa Keuangan Tangguh Sepanjang 2025, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187625//purbaya-vxmc_large.jpg
Purbaya Siapkan Insentif Investor Ritel Jika Pelaku Saham Gorengan Diberi Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187344//saham-iOWM_large.jpg
Tips MotionTrade: Memanfaatkan Saham yang Sedang All Time High
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186648//saham_tertekan-1jfp_large.jpg
10 Saham Paling Tertekan Pekan Ini, TRUK Terjun Bebas 27%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement