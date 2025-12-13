JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sepuluh saham dengan penurunan terbesar selama perdagangan 8–12 Desember 2025. Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, seperti saham PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE), terjun bebas sebesar 37,71%. Harga sahamnya anjlok dari Rp236 menjadi Rp147 per saham.
Disusul oleh PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) yang menyusut 37,14% ke Rp990 dari posisi pekan sebelumnya di Rp1.575.
Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (13/12/2025), berikut adalah deretan 10 saham penghuni top losers sepekan:
1. PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) merosot 37,71% ke Rp147.
2. PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI) menyusut 37,14% ke Rp990.
3. PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) melemah 32,54% ke Rp705.
4. PT Green Power Group Tbk (LABA) tergelincir 28,22% ke Rp145.
5. PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk (PGLI) tertekan 27,72% ke Rp266.