6 Fakta PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025

JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan Work From Anywhere (WFA) tanggal, 29, 30, 31 Desember 2025. Hal ini terkait dengan momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Kami usulkan karena ada tanggal 29, 30 dan 31 yang di antara libur, kami usul untuk work from anywhere and everywhere,” kata Airlangga saat sidang kabinet paripurna.

Berikut fakta-fakta PNS Bisa WFA 29-31 Desember 2025 yang dirangkum Okezone, Sabtu (20/12/2025).

1. Indikator Makro Ekonomi

Di sisi lain, Airlangga menyinggung bahwa hingga akhir tahun 2025, indikator makro ekonomi nasional berada dalam kondisi yang baik dan stabil.

“Situasi indikator makro sampai akhir tahun ini masih baik, Pak Presiden. Termasuk terkait dengan indeks harga saham pun all time high dan dari Januari naik 20 persen, Pak Presiden. Dan ini salah satu tertinggi di Asia,” ujar Airlangga.