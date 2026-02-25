Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ramadhan Produktif Bersama MNC Sekuritas 'Ngulik Saham Syariah: Halal, Cuan dan Aman' Siang Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |13:32 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Tertarik investasi saham tapi ingin tetap sesuai prinsip syariah? Saham syariah bisa menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin meraih potensi keuntungan sekaligus menjaga nilai-nilai kehalalan dalam setiap transaksi. Jenis investasi ini bukan hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga menghadirkan ketenangan karena seluruh prosesnya dijalankan sesuai prinsip syariah. Setiap aktivitas usaha dan mekanisme perdagangannya diawasi agar terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan).

Melalui saham halal, investor dapat memiliki bagian kepemilikan pada bisnis riil yang dikelola secara transparan dan sesuai prinsip syariah. Sebelum mulai berinvestasi, penting bagi calon investor untuk memahami apa itu saham halal, mekanisme transaksi, hingga aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah agar investasi tetap aman dan sesuai nilai yang dianut.

Jangan lewatkan “Ngulik Saham Syariah: Halal, Cuan, dan Aman” pada Rabu (25/2/2026) pukul 12.00 WIB bersama Head of Sharia Business & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah dipandu oleh host IDX Channel Nadin Hedrah. Saksikan melalui Instagram @mncsekuritas

 

