BRI Dukung Perempuan Berdaya lewat Urban Farming BRInita

JAKARTA - Perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam berbagai lini kehidupan, mulai dari ranah keluarga hingga peran aktif dalam menggerakkan perekonomian. Di era modern, perempuan hadir sebagai mitra setara yang berperan aktif dalam membangun keluarga, memperkuat masyarakat, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli mengambil peran dalam mendukung partisipasi perempuan melalui berbagai program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan perempuan Indonesia. Salah satunya melalui penyelenggaraan program BRInita (BRI Bertani di Kota).

Dalam program ini, BRI Peduli secara khusus menyalurkan bantuan urban farming berupa pembangunan fisik seperti rumah tanaman atau greenhouse yang dapat diaplikasikan dalam tiga model urban farming seperti metode vertikultur, metode hidroponik, dan metode wall gardening.

Metode vertikultur merupakan budidaya menanam secara vertikal menggunakan paralon atau botol secara bertingkat di ruang yang sempit. Adapun metode hidroponik merupakan budidaya menanam dengan menggunakan air tanpa tanah serta memperhatikan unsur hara. Sementara itu, metode wall gardening merupakan metode vertikultur, namun menggunakan dinding sebagai media tanam.

Ketiga model urban farming tersebut dapat menjadi wadah bagi tanaman hortikultura yang bernilai ekonomi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, serta tanaman obat keluarga.