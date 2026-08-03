Penyebab Pemadaman Listrik di Kalteng, Peternak Ungkap Dampak Gangguan Pasokan

PLN buka suara terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah. (Foto: Okezone.com/PLN)

JAKARTA - PLN buka suara terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah. General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Soelistijono menjelaskan, gangguan bermula setelah generator di PLTU Asam-Asam mengalami kerusakan.

Selain itu, dua unit pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) juga mengalami kebocoran pada pipa boiler dan turbin sehingga kemampuan memasok daya ke sistem menurun.

Akibat kondisi tersebut, PLN menerapkan pengaturan beban secara terbatas di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah guna menjaga keandalan sistem kelistrikan selama proses pemulihan berlangsung.

"PLN menyatakan seluruh personel telah diterjunkan untuk mempercepat perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan. Perusahaan juga meminta masyarakat menghemat penggunaan listrik, terutama pada pukul 18.00 hingga 21.00 WIB, serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama pemadaman bergilir berlangsung," ujarnya, Senin (3/8/2026).

Dampak Pemadaman Listrik

Salah seorang peternak, Satrio, mengatakan sebagian besar peternakan ayam broiler di Palangka Raya telah menggunakan sistem kandang tertutup (closed house) yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

Listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan blower atau kipas ventilasi yang menjaga sirkulasi udara di dalam kandang.