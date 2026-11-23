Cek Harga Pangan Hari Ini: Cabai Rp91.100 per Kg, Daging Ayam Turun

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau turun pada hari ini, Senin (23/11/2026). Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, mayoritas komoditas pangan mengalami penurunan harga.

Penurunan harga terjadi pada bawang putih yang turun 1,81 persen menjadi Rp37.900 per kg. Disusul telur ayam turun 0,52 persen menjadi Rp28.900 per kg.

Penurunan turut terjadi pada kelompok cabai. Harga cabai merah besar turun 1,12 persen menjadi Rp66.200 per kg, sedangkan cabai merah keriting turun 2,65 persen menjadi Rp80.750 per kg.

Adapun cabai rawit hijau turun 1,74 persen menjadi Rp73.400 per kg. Penurunan terdalam terjadi pada cabai rawit merah yang anjlok 6,95 persen menjadi Rp91.100 per kg.

Adapun cabai rawit hijau turun 1,74 persen menjadi Rp73.400 per kg. Penurunan terdalam terjadi pada cabai rawit merah yang anjlok 6,95 persen menjadi Rp91.100 per kg.

Harga daging ayam juga mengalami penurunan 1,03 persen menjadi Rp38.550 per kg. Sementara itu, daging sapi kualitas I turun 0,23 persen menjadi Rp152.850 per kg dan daging sapi kualitas II turun 0,83 persen menjadi Rp143.800 per kg.

Untuk komoditas lainnya, harga gula pasir lokal turun 0,51 persen menjadi Rp19.600 per kg. Minyak goreng curah turun 0,25 persen menjadi Rp20.250 per liter.