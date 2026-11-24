BSI Raup Laba Bersih Rp6,13 Triliun hingga Kuartal III-2026

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp6,13 triliun hingga kuartal III-2026. Perolehan tersebut meningkat 10,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,57 triliun.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, perseroan tidak hanya mencatatkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga memastikan kualitas serta sumber pertumbuhannya tetap sehat.

"Dan alhamdulillah pertumbuhan ini akhirnya mendorong laba bersih yang tumbuh double digit yaitu 10,02 persen year-on-year menjadi Rp6,13 triliun," kata Anggoro dalam konferensi pers paparan kinerja BSI di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menurut Anggoro, pencapaian tersebut merupakan cerminan dari tingginya kepercayaan 25 juta nasabah yang mempercayakan transaksi keuangannya kepada BSI. Perseroan pun terus memperkuat posisinya sebagai sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual bagi masyarakat.

"Saya ingin, kami ingin di BSI memastikan bahwa nasabah yang bergabung dengan BSI merasakan bagian layanannya sebagaimana seorang sahabat yang mendampingi perjalanan keuangannya," ujarnya.

Anggoro menjelaskan, fundamental pertumbuhan BSI yang sehat dan berkelanjutan ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang terjaga kualitasnya, penurunan biaya dana (cost of fund), serta diversifikasi sumber pendapatan.

Dari sisi neraca, total aset BSI mencapai Rp475 triliun atau tumbuh 14,12 persen secara tahunan, sehingga selangkah lagi akan naik kelas ke jajaran perbankan dengan aset di atas Rp500 triliun.