JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah kini berada di level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Rabu(19/6/2019) pukul 08.51 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 52 poin atau 0,36% ke level Rp14.274 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.261 per USD – Rp14.274 per USD.

YahooFinance juga mencatat mata uang Garuda itu menguat 45 poin atau 0,31% ke level Rp14.275 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.231 per USD – Rp14.275 per USD pada hari ini.

Penguatan Rupiah ini mengabaikan kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya di akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), di tengah pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve yang sedang berlangsung.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,08% menjadi 97,6414 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1194 dolar AS dari 1,1217 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2560 dolar AS dari 1,2537 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6874 dolar AS dari 0,6851 dolar AS.

Dolar AS dibeli 108,44 yen Jepang, lebih rendah dari 108,57 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 1,0000 franc Swiss dari 0,9987 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3382 dolar Kanada dari 1,3415 dolar Kanada.

