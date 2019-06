JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat pada perdagangan pagi ini jelang pengumuman kebijakan Bank Indonesia (BI) soal suku bunga acuan. Rupiah berada di level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/6/2019) pukul 09.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 19 poin atau 0,14% ke level Rp14.250 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.222 per USD – Rp14.250 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda berada di level Rp14.265 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.231 per USD – Rp14.265 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah keputusan bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (Fed) untuk mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,53% menjadi 97,1287 pada perdagangan terakhir.

