JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin menguat hingga akhir perdagangan hari ini. Keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 6%, menjadi sentimen positif untuk Rupiah meninggalkan level Rp14.200-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (20/6/2019) pukul 17.07 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 87 poin atau 0,61% ke level Rp14.182 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.182 per USD – Rp14.250 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda berada di level Rp14.183 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.170 per USD – Rp14.265 per USD pada hari ini.

Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate. Dengan demikian, suku bunga acuan BI tetap berada di level 6%.

Ini menjadi bulan ke enam Bank Sentral menahan suku bunga acuannya di tahun 2019. Adapun suku bunga Deposit Facility (DF) tetap di level 5,25% dan Lending Facility (LF) pada level 6,75%.

"Dengan mempertimbangkan ekonomi global maupun domestik, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19-20 Juni 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BI.

