JAKARTA - Nilai tukar Rupiah berhasil menekan dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini jelang akhir pekan. Rupiah kini berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat(21/6/2019) pukul 08.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 60,5 poin atau 0,43% ke level Rp14.122 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.222 per USD – Rp14.130 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 85 poin atau 0,5% ke level Rp14.095 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.090 per USD – Rp14.231per USD pada hari ini.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap sejumlah mata uang utamanya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), setelah bank sentral AS, Federal Reserve AS, mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga di sisa waktu tahun ini.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,52% menjadi 96,6274 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1292 dolar AS dari 1,1244 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2699 dolar AS dari 1,2666 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6923 dolar AS dari 0,6889 dolar AS.

Dolar AS dibeli 107,27 yen Jepang, lebih rendah dari 107,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9806 franc Swiss dari 0,9922 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3191 dolar Kanada dari 1,3292 dolar Kanada.

