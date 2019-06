JAKARTA - Nilai tukar Rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini. Rupiah kini berada di level Rp14.100-an per USD.

"Alhamdulillah nilai tukar terus stabil bahkan menguat kemarin ditutup menguat di Rp14.180 bahkan hari ini juga sempat turun di bawah Rp14.100 meski sekarang sedikit di atas itu," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Gedung Bank Indonesia Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Baca Juga: Rupiah Tekan Dolar AS ke Rp14.122/USD

Menurutnya, faktor penguatan nilai tukar Rupiah karena aliran modal asing masuk semakin tinggi, persepsi risiko atau prospek ke ekonomi Indonesia yang membaik.

Baca Juga: Suku Bunga BI Ditahan di 6%, Rupiah Menguat ke Rp14.182 per USD

"Dan langkah-langkah kita stabilisasi nilai tukar tersebut," ungkap dia.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat (21/6/2019) pukul 08.57 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 60,5 poin atau 0,43% ke level Rp14.122 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.222 per USD - Rp14.130 per USD.

(fbn)