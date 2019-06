JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Meski menguat, Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Asal tahu saja, kurs dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal tersebut karena investor berhati-hati terhadap greenback di tengah spekulasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve AS dan sanksi baru Washington terhadap Iran.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (24/6/2019) pukul 08.52 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.136 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.136 per USD – Rp14.144 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat mata uang Garuda justru melemah tipis 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.140 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.135 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, FedWatch CME Group menilai investor dan pedagang percaya bahwa pemotongan suku bunga The Fed akan menjadi kepastian pada Juli, karena probabilitas pelonggaran dalam suku bunga The Fed tetap 100% pada Senin 24 Juli 2019.

Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,24% menjadi 95,9838 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1400 AS dari USD1,1368 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2742 dari USD1,2735 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,6966 dari USD0,6926.

Dolar AS dibeli 107,31 yen Jepang, lebih rendah dari 107,41 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9721 franc Swiss dari 0,9769 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3188 dolar Kanada dari 1,3209 dolar Kanada.

(fbn)