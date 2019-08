JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPR menyusun asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Di mana salah satu pembahasanya terkait pengurangan subsidi solar dari Rp2 ribu per liter menjadi Rp1.000 per liter.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, usulan pengurangan itu untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif dan perkiraan penurunan harga minyak dunia.

"Jadi yang penting subsidi terbatas solar dalam nota keuangan Rp1.000. Asumsi harga minyak turun sekarang sudah turun. Dan kita kurangi subsidi supaya dananya lebih tepat sasaran," ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Selain itu, lanjut dia, ada potensi kenaikan harga solar subsidi sebesar Rp1.000 per liter dari harga saat ini Rp5.150 per liter. Apabila subsidi dikurangi menjadi Rp1.000 per liter dengan harga minyak mentah seperti saat ini di level USD59 per barel.

"Harga minyak mentah di tahun depan tidak ada yang tau. Kalau seperti sekarang sedkit di bawah USD60 per barel, itu ada kecenderungan harganya berpoteni naik seribu dari Rp5.150 per liter,"‎ ungkap dia.

Rapat komisi VII DPR dan Kementerian ESDM juga memutuskan lifting minyak lebih tinggi dari asumsi pemerintah. Dari 734 ribu barel sehari, akhirnya usai rapat menjadi 755 ribu barel sehari.

