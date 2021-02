JAKARTA – Khusus untuk menyambut datangnya hari kasih sayang sedunia yaitu hari Valentine, The F Thing bersama dengan fine jewelry brand Lino & Sons merilis edisi khusus sebanyak 20 model perhiasan untuk pelanggan setia. Khusus untuk koleksi Valentine ini, pelanggan tentunya dapat request custom grafir nama pasangan untuk produk cincin.

Grade yang digunakan adalah F Color, Clarity VVS 1 dengan kandungan 18 karat emas. Selain itu, ada diamond yang berasal dari Belgia, Eropa, dengan desain fashionable, every day wear, stylish dan elegant.

Sebanyak 20 varian produk brand Lino, secara eksklusif tersedia di The F Thing termasuk kategori perhiasan cincin, anting, kalung dan liontin. Beberapa jenis berlian untuk produk cincin dalam koleksi spesial ini adalah Adhena, Nadine Twist, Nadine Twin, Ribbon, Gianetta dan Emalyn.

Sedangkan untuk produk anting, jenis-jenis berliannya ialah Infinity, Hoop Ella Large dan Seyna. Beberapa jenis berlian lainnya yang termasuk dalam koleksi edisi khusus ini, ada Aliyah, Oliv, Elif, Esly, Wendy, Love Key, Jade dan Nora. Semuanya termasuk jenis berlian 18 karat.

Menariknya, 20 model perhiasan edisi khusus ini, akan mendapatkan potongan harga sebesar 35% untuk setiap pembelian produk yang berlaku dari 1-28 Februari 2021. Tidak hanya itu, pembeli juga akan mendapatkan logam mulia dengan minimal pembelian sebesar Rp10 juta khusus untuk koleksi seri valetine Rosella dan Amore yang hanya berlaku di The F Thing.

Untuk memeriahkan promosi besar hasil kolaborasi dari Lino & Sons dan The F Thing ini, akan diproduksi juga konten video dengan menginterview beberapa KOL yang akan tayang di channel YouTube The F Thing bertemakan ‘Fine Jewelry as Love Language’.

The F Thing mengundang sejumlah pasangan ibu dan anak, serta pasangan kakak adik yang dapat mempresentasikan bagaimana cara mereka menunjukkan rasa cinta kepada satu sama lain dengan menggunakan perhiasan yang akan disediakan oleh Lino. Para KOL yang diundang untuk memeriahkan konten ini antara lain, Athena Thalia dengan ibunya, Regina Raquel dan sahabatnya Yukiko Aga.

Untuk memeriahkan promo ini juga, akan ada beberapa aktivasi event seperti FLive di akun Instagram The F Thing (@thefthingworld) yang akan memandu pembeli untuk lebih mudah mendapatkan 20 perhiasan Lino dengan promo potongan harga 35% di The F Thing.

