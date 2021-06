JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjadi pembicara dalam webinar The First Indonesia Investor Summit 2021 bertajuk "The Rise of Indonesia Stock Market”. Webinar digelar dalam rangka meningkatkan minat masyarakat dalam bidang pasar modal.

School of Business & Management ITB menggelar webinar secara virtual pada Sabtu (26/06/2021) dan Minggu (27/06/2021) pukul 09.00 – 18.00 WIB. Webinar yang diselenggarakan selama dua hari ini dihadiri oleh sejumlah tokoh sukses, regulator serta investor yang telah memiliki pengalaman mumpuni di dunia pasar modal.

Sejumlah pembicara yang hadir antara lain adalah investor dengan julukan “Warren Buffet Indonesia” Lo Kheng Hong dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Bukan hanya itu, webinar ini dibuka oleh Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia Fithri Hadi, dihadiri oleh Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Sjahrir, serta manajemen dari beberapa emiten BUMN maupun swasta.

Membagikan pengalamannya, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa ia menerapkan sistem value creation dalam melakukan strategi investasi.

“Saya memulai sistem value creation dengan melihat value perusahaan. Lantas kemudian saya berpikir saya tidak bisa hanya mengandalkan jual-beli perusahaan, namun saya juga harus bisa memiliki perusahaan. Selanjutnya saya mengkombinasikan dua hal: mengatur bisnis dan berinvestasi,” jelas Hary.

Dia melanjutkan, penting sekali bukan hanya untuk memiliki namun juga mengatur perusahaan. Dalam mengatur bisnis, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman sangat diperlukan, termasuk beradaptasi dalam penerapan digitalisasi. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina juga memberikan dukungannya terhadap webinar untuk pengembangan edukasi pasar modal ini. Susy menyampaikan bahwa terdapat kesamaan dari orang-orang terkaya di Indonesia, yaitu sama-sama merupakan investor pasar modal. “Edukasi pasar modal saat ini sangat diminati oleh generasi milenial. Hal ini terbukti dari total sekitar 123.000 nasabah MNC Sekuritas, 70% di antaranya merupakan generasi milenial. Generasi milenial dapat mulai berinvestasi saham sejak dini dengan memulainya dari modal yang kecil lalu nanti diperbesar, mulai disiplin menabung saham serta memilih saham emiten yang memiliki likuiditas bagus,” tutup Susy.