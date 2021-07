JAKARTA – PT MNC Sekuritas mencatatkan peningkatan performa di tengah pandemi Covid-19. Sebab, pandemi Covid-19 justru membuat jumlah investor pasar modal meningkat.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengatakan, di tengah orang berlomba-lomba berjuang bertahan di masa sulit, namun ternyata jumlah investor pasar modal Indonesia justru meningkat lantaran adanya dukungan teknologi dan inovasi digital. Hal ini mendorong meningkatnya investor pasar modal di Indonesia.

“MNC Sekuritas mencatatkan peningkatan Year on year sebanyak 47%. Jadi jumlah investor pada MNC Sekuritas sudah lebih dari 124 ribu. Kita juga mencatatkan lebih dari 100% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu,” ujarnya dalam webinar ‘Exploring The Next Market Mover MNC Sekuritas’ secara daring, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Susy menyampaikan bahwa MNC Sekuritas memiliki aplikasi MNC Trade New, di mana pada aplikasi ini memberikan fitur yang memudahkan para investor melakukan investasi. Menariknya, aplikasi ini cocok digunakan pada investor pemula sampai expert sekalipun.

“Aplikasi MNC Trade New yang terbukti semakin disukai oleh investor pasar modal di mana aplikasi ini aplikasi yang mudah digunakan. MNC Trade New ini sangat mudah digunakan oleh semua tipe investor mulai dari pemula sampai expert. Karena fiturnya sangat komplit jadi bisa mensupport segala jenis tipe investor yang ada di Indonesia,” jelas dia.

Susy menerangkan MNC Sekuritas akan terus memberikan kontribusi kepada pasar modal Indonesia. Hal ini terlihat dari konsistensi yang dilakukan MNC Sekuritas dalam mengadakan literasi dan edukasi. Per juni lalu MNC Sekuritas telah menyelenggarakan lebih dari 400 seminar secara online dan dihadiri lebih dari 270 ribu investor. Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan platform baru di mana para investor dapat bertransaksi reksadana. “Tunggu tanggal mainnya. Sebentar lagi kita akan launching. Dan saya yakin fitur ini pasti akan sangat digemari oleh banyak investor Indonesia,” tutupnya.