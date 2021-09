JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank melalui MotionBanking akan memperkuat kolaborasi dengan sistem Open API perbankan melalui Standar Nasional Open API (SNAP) Bank Indonesia agar bisa berhubungan dengan banyak aplikasi lain.

Kerjasama tersebut akan digunakan untuk merambah sektor lending, borrowing hingga pembayaran di seluruh segmentasi pasar, khususnya nasabah ritel dan UMKM.

COO Digital Business Bank MNC Internasional Teddy Tee mengatakan, MotionBanking telah bekerjasama dengan sejumlah pihak baik swasta maupun perusahaan negara.

"Semua dari sistem yang ada saat ini, kami akan mengembangkan yang namanya API yang bisa menyambungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain," terang Teddy dalam Webinar Banking Outlook 2021 'The Emerging Era of Digital Banking: Are you ready?', secara virtual, Selasa (7/9/2021).

Sejauh ini, MotionBank telah menggandeng sejumlah pemain fintech dan e-commerce. "Kita juga sudah banyak kolaborasi dengan begitu banyak pihak, kemarin dengan Jasa Marga, XL, habis ini Kementerian Koperasi, dan lain-lain untuk mengembangkan inklusi jasa keuangan di mana fokus kami ke UMKM dan nasabah ritel lain pada umumnya," ucapnya.

Menurut Teddy, sistem Open API penting dilakukan untuk menggaet para pemain jasa keuangan di Tanah Air. "Open banking API system sangat penting, kita juga kerjasama dengan sejumlah fintech player seperti peer 2 peer lending, kita juga sudah bersepakat dengan notable peer 2 peer lending, kemudian payment gateway company, security trading and custodian, online markerplace dan sebagianya," jelasnya. Teddy meyakini bahwa dengan kolaborasi tersebut MotionBanking dapat mewujudkan jasa keuangan yang inklusif yang dapat dinikmati tidak hanya dari grup internal MNC melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia. "Kami sedang dalam berusaha mengganti our core sistem both of lending and borrowing untuk menjadi digital-core di mana kita sangat fokus terhadap open API system," tukasnya. Seperti diketahui, mulai awal Agustus 2021, layanan MotionBanking telah sepenuhnya full biometric on-boarding. Artinya, seluruh layanan akan sepenuhnya digital, meski masih ada kantor fisik yang akan dibuka. "Kami sudah full biometric on-boarding, jadi untuk menjadi nasabah kami sangat mudah, tinggal download aplikasi, selfie, dan melengkapi data lain dan selesai," tuturnya.