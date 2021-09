JAKARTA - Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta telah mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas, unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) memiliki komitmen untuk mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal.

Sejalan dengan komitmen MNC Sekuritas untuk memberikan edukasi pada seluruh kalangan, terutama generasi milenial, MNC Sekuritas pun mendukung pelaksanaan kegiatan edukasi virtual di kampus perguruan tinggi.

Dukungan MNC Sekuritas tersebut diberikan kepada UNIKA Atma Jaya khususnya dalam penyelenggaraan Virtual Trading Simulation. Acara ini diselenggarakan secara online pada Kamis (16/9/2021) serta dihadiri oleh Rektor UNIKA Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko dan Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina.

“Digitalisasi telah berkembang dengan sangat pesat terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Sejak Januari hingga Agustus 2021, MNC Sekuritas tercatat telah menyelenggarakan kegiatan edukasi virtual sebanyak lebih dari 300 kegiatan dengan total peserta lebih dari 310.000 peserta di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan betapa teknologi mampu memudahkan dan mengefisiensikan kehidupan kita,” jelas Susy dalam sambutannya di acara tersebut, Kamis (16/9/2021).

Susy menambahkan, momen ini adalah momen yang tepat bagi generasi milenial untuk mulai belajar berinvestasi melalui aplikasi MotionTrade Virtual Trading. Aplikasi MotionTrade Virtual Trading diciptakan dengan harapan agar generasi milenial, khususnya mahasiswa UNIKA Atma Jaya, dapat semakin berani untuk terjun ke dunia pasar modal.

Proses pembukaan rekening saham kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi MotionTrade dan dapat dimulai dari nominal Rp100.000.

"Ke depannya, MNC Sekuritas berharap kerja sama ini menjadi langkah awal untuk peluang kerja sama dengan UNIKA Atma Jaya. Kerja sama tersebut dapat berupa pendirian Galeri Investasi maupun bentuk kerja sama investasi lainnya,” tutup Susy.

(dni)