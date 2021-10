JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas juga semakin membuktikan komitmennya untuk mengedukasi nasabah dan masyarakat umum, salah satunya melalui Instagram Live.

Krisis energi terjadi di China sehingga memicu terjadi kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Oktober 2021 hingga menembus level all time high di atas level harga USD250 per ton. Naiknya kebutuhan batubara untuk pembangkit listrik menyebabkan permintaan batubara terus meningkat di China.

Selain di China, peningkatan kebutuhan batubara juga terdapat di India. Terdapat potensi pemadaman total di New Delhi akibat stok batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik hanya mencukupi untuk 3-4 hari mendatang.

Baca Juga: MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Syariah BEI FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Di sektor logam, terdapat kemungkinan terjadinya Commodity Super Cycle di mana posisi harga komoditas berada di atas harga rata-ratanya. Hal ini juga didukung oleh adanya potensi kenaikan permintaan untuk komoditas nikel, timah, copper dan litium terhadap sentimen green energy (batubara).

Peningkatan harga komoditas juga terjadi pada sektor Crude Palm Oil (CPO) di mana harga komoditas berpotensi untuk naik secara berkelanjutan dibandingkan siklus periode sebelumnya karena peningkatan sudah terjadi sejak 2020 atau di tengah masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Edukasi MNC Sekuritas: Kupas Tuntas Waran & Potensi Cuan hingga Risikonya

Seperti apakah prospek komoditas berdasarkan isu terhangat selama kuartal III tahun 2021? Bagaimana gambaran tentang ekspektasi pemulihan ekonomi secara global? Bagaimana gambaran tentang potensi adanya bullish yang kuat untuk komoditas CPO akibat keterbatasan lahan sawit yang telah diatur oleh pemerintah?

Saksikan ulasan selengkapnya dalam Instagram Live MNC Sekuritas bertajuk “Riding the Commodity Bull” bersama Equity Research Analyst MNC Sekuritas Catherina Vincentia dan CEO dan Founder EMtrade Ellen May. Instagram Live ini dapat Anda saksikan pada Kamis (14/10/2021) pukul 20.00 WIB melalui akun Instagram @mncsekuritas!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!